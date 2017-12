Flere penge og nye ideer skal bekæmpe trængslen

DI’S DIREKTØR:

Tirsdag 5. december 2017 kl: 10:19

To spor kan blive til tre



Af: Redaktionen Når der er kø på motorvejen, koster det transportbranchen tid og penge. Men det rammer også alle virksomheder, som får transporteret varer. Og det rammer medarbejderne, som bruger unødig lang tid på at komme til og fra arbejde. I en ny analyse når DI Transport frem til, at trængslen på vejene koster samfundet 20 milliarder kroner om året.I DI’s økonomiske plan frem mod 2025 er der sat penge af til at løfte den trafikale infrastruktur. Det er ekstra midler udover de godt 4 milliarder kroner om året, der hidtil i snit har været afsat på finansloven.- Det er bydende nødvendigt, at vi får investeret i den nødvendige infrastruktur, herunder ikke mindst i vejene, sagde DI’s administrerende direktør Karsten Dybvad til de fremmødte på DI’s og ATL’s medlemsmøder i Kolding og Køge.Konkret foreslår DI, at politikerne prioriterer at udvide E45 i Østjylland, E20 på Fyn og færdiggør motorvejen til Frederikssund. Men der er brug for at få lavet en langsigtet masterplan for investeringer i infrastrukturen, så vi som samfund får lavet de rigtige investeringer, på de rigtige steder og på de rigtige tidspunkter.På kort sigt mener branchedirektør I DI Transport Michael Svane, at der er brug for at finde løsninger, så trafikken bliver afviklet bedre.- Man kan gøre vejbanerne på motorvejene smallere, så der er plads til tre spor i stedet for to. Hvis man samtidig sætter hastigheden ned, når det er relevant, kan man afvikle meget mere trafik på de eksisterende veje, siger Michael Svane.Det er ikke kun tørre tal, der viser, at vejene er ved at stoppe til. Det er også den oplevelse, vognmændene har. 30 procent af virksomhederne i transportbranchen svarer i DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima, at de trafikale udfordringer er blevet ”meget større” i løbet af de seneste fem år.