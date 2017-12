Kørselsleder vender hjem fra København

Tirsdag 5. december 2017 kl: 10:05

Fra maskiner til mennesker







Der er ansat 14 chauffører og to produktionsmedarbejdere i Svenstrup. De indsamler og håndterer de tomme flasker og dåser fra supermarkeder, købmænd, restauranter, hoteller med videre i et område, der dækker den øverste halvdel af Jylland. I Svenstrup tømmes indsamlingsbilerne for dåser og flasker, og mens bilerne kører ud igen, pakkes det indsamlede materiale på trailere, der køres fra Svenstrup til Dansk Retursystems fabrik i Løsning. Her sorteres og sælges det til fabrikker, der bearbejder materialerne og producerer nye dåser og flasker. På den måde genanvendes emballagerne til gavn for miljøet.





Gennem sine mange år i Dansk Retursystem har Jimmi Juul undervist nye medarbejdere i Dansk Retursystems historie og værdier. Sideløbende har han taget en HR-uddannelse og en voksenpædagogisk uddannelse for at styrke sine evner i den retning. Samtidig har han læst arbejdspsykologi og er konfliktcoach.





- Det er spændende at arbejde med, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør. Og det vil jeg gerne vide mere om og arbejde mere med. Som leder handler det jo om at flytte mennesker, siger Jimmi Juul fortsætter:





- I første omgang er det i hvert fald lykkedes mig at flytte mig selv og min familie hele vejen hjem til Aalborg.





Fakta om Dansk Retursystem:

Dansk Retursystem A/S driver det danske pant- og retursystem og er et af verdens bedste og ældste retursystemer

Dansk Retursystem henter dagligt tre millioner emballager

Om året indsamler og håndterer Dansk Retursystem 1,1 milliard emballager

Det danske pant- og retursystem blev grundlagt i 2000 af bryggerierne og dagligvarehandlen og er reguleret af Miljøministeriet

Siden 2002 har Dansk Retursystem haft eneret på at drive det danske pantsystem, hvor man henter, tæller og sorterer tomme dåser og flasker og sender dem til genanvendelse. Med eneretten følger derfor en forpligtelse til altid at være effektiv og sørge for, at udgifterne er så lave som muligt

Af: Redaktionen Jimmi Juul kommer fra en stilling som konsulent og kunderådgiver i Dansk Retursystems hovedkontor på Sjælland, hvor han har arbejdet siden 2003. Han har været med næsten siden virksomheden startede, og han har været glad for at arbejde med et af verdens mest velfungerende pantsystemer. Alligevel var der noget, der begyndte at trække mod nord, hvor både Jimmi og hans kæreste stammer fra.- For fem år siden havde vi ikke forestillet os at flytte. Men man ændrer sig, og det har Aalborg jo også gjort. Det er virkelig blevet en fed by med kultur, arkitektur og miljø. Så for et par år siden begyndte vi at tale om, at vi gerne ville være tættere på familien og vende hjem til Aalborg, hvis det rigtige job dukkede op, og det gjorde det så heldigvis, siger Jimmi Juul, som i sin fritid er meget optaget af kunst og kultur og har en særlig stor passion for fotografi.Som kunderådgiver hos Dansk Retursystem skulle Jimmi rådgive eksempelvis købmænd og butikschefer om, hvordan de bedst muligt kunne indrette deres flaskerum, og hvilke anlæg, der passede til deres behov. Det handlede meget om maskiner. Men som kørselsleder i Dansk Retursystems afdeling i Svenstrup handler det mere om mennesker, og det passer Jimmi Juul godt.- Nu handler det både om maskiner og mennesker, og det tiltaler mig, siger Jimmi Juul.