Letbane skal hjælpe ledige ind i byggebranchen

Fredag 1. december 2017 kl: 19:47

Af: Redaktionen Letbanens anlægsarbejde er i gang flere steder i byen, blandt andet på Ørbækvej. Over de kommende måneder vil arbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove for at skabe plads til sporene gå i gang langs resten af letbanestrækningen. Og anlægsarbejdet skal også skabe plads til ledige. Hver 10. beskæftigede på letbanens anlægsarbejde skal være enten lærling eller en person i såkaldt snusepraktik. Det har Odense Letbane forpligtet sig til via en aftale med Byg Til Vækst, der er et samarbejde mellem fynske kommuner om at få ledige ind i byggebranchen.En vellykket snusepraktik kan eksempelvis føre til, at den enkelte kommer i job eller vælger at starte i ordinær uddannelse.



Indtil videre har fem været i snusepraktik på letbanens anlægsarbejde. Ud af disse har en enkelt fået fast arbejde ved én af letbanens entreprenører, mens to er i løntilskud. Derudover er der to lærlinge på arbejdspladsen på Ørbækvej.







Odense Letbanes forventning er, at aftalen med Byg Til Vækst kan føre til omkring 20 forløb med lærlinge eller ledige i snusepraktik. Derudover er der en god synergieffekt med det entreprenørarbejde, der grænser op til letbanens anlægsarbejde. For eksempel de omfattende ledningsflytninger.















