- Hamburg Süd bliver ved med at være Hamburg Süd

Fredag 1. december 2017 kl: 19:34

Af: Redaktionen Det tyske rederi vil med et betydeligt øget udbud af transportmuligheder forsætte som et kommercielt uafhængigt navn under Maersk Line med egen salgsorganisation til fortsat at tage sig af rederiets kunder.- Under de nye vinger kan vi styrke Hamburg Süd’s position verden over i et udfordrende marked, styrke vores position og tilbyde vore kunder mange fordele, siger Dr. Arnt Vespermann, der er ny Chief Executive Officer (CEO) hos Hamburg Süd.Dr. Arnt Vespermann has været hos Hamburg Süd i 18 years og været medlem af ledelsen siden 2009. Han efterfølger som tidligere annonceret Dr. Ottmar Gast, som fortsat vil have tætte forbindelser med rederiet som formand for bestyrelsen. Bestyrelsen vil også komme til at bestå af Søren Toft, Executive Vice President og Chief Operating Officer A.P. Moller - Maersk og Executive Board Member of A.P. Moller - Maersk. Andre medlemmer af bestyrelsen i Hamburg Süder er Chief Commercial Officer (CCO) Frank Smet, som har været medlem af bestyrelsen siden 2012 og Jakob Wegge-Larsen, der er ny Chief Financial Officer (CFO).