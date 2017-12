Folketinget ændrer konkurrenceloven og giver klarere regler for konsortier

Fredag 1. december 2017 kl: 19:14

Af: Redaktionen Ændringen betyder blandt andet, at visse aftaler - for eksempel nogle konsortier - fremover kan komme under bagatelgrænserne og dermed falder uden for lovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.- Konkurrenceloven sætter rammerne for en effektiv konkurrence på markederne. Effektiv konkurrence giver lavere priser og bedre udbud af varer og tjenester. Det kommer både virksomhederne og forbrugerne til gavn, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og fortsætter:- Lovændringen skal blandt andet gøre det klarere for virksomhederne, hvornår de kan indgå i for eksempel konsortiesamarbejder uden at overtræde konkurrencereglerne.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med at opdatere Konkurrencerådets vejledning om konsortier, som skal gøre det klarere for virksomhederne, hvornår de lovligt kan indgå konsortiesamarbejder.Ændringen af konkurrenceloven giver også myndighederne bedre muligheder for at håndhæve loven. Det gælder blandt andet muligheden for i særlige tilfælde at sætte tidsfristerne i fusionssager i stå, straflempelsesreglerne er blevet styrket, og det nordiske samarbejde på konkurrenceområdet er blevet tættere.