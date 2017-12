Fire konsortier er prækvalificerede til havneudvidelse på Fyn

Fredag 1. december 2017 kl: 19:10

JV Lindø Port of Odense - Konsortium bestående af Züblin A/S (DK) og Jan De Nul NV (BE)

Offshore Supply Terminal Nord Contractors (OSTNC) - Konsortium bestående af DEME Infra Marine Contractors NV (BE), M.J. Eriksson A/S (DK) og Dredging International NV (BE)

Aarsleff - Rohde Nielsen I/S - Konsortium bestående af Per Aarsleff A/S (DK) og Rohde Nielsen A/S (DK)

BESIX - Van Oord - CG Jensen - Konsortium bestående af NV BESIX SA (BE), CG Jensen A/S (DK) og Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (NL)

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen De fire konsortier er:Lindø Port of Odense A/S har gennemført en hurtig prækvalifikationsrunde i denne anden omgang, efter at første budrunde måtte annulleres tidligere på året.- Det er med stor glæde, at vi i denne nye prækvalifikation igen har oplevet stor interesse og vilje til at byde på vores havneprojekt. Og det er en særlig glæde, at vi også har gengangere fra seneste budrunde, som på trods af annullering har valgt at arbejde videre ud fra det reviderede udbud, siger Carsten Aa, der er administrerende direktør for Lindø Port of Odense A/S.De endelige bud på havneudvidelsen skal afleveres mandag 22. januar 2018 klokkken 13.00 på adressen Lindø Port of Odense A/S, Kystvejen i Munkebo nordøst for odense.