Trækker og trailer er leveret sammen

Fredag 1. december 2017 kl: 09:22

Af: Redaktionen Det nye vogntog skal indgå i Oles Truckings vognpark, der bliver brugt til pakketransport og kurerkørsel i Danmark, transport af farligt gods, og transpoter til Sverige og Finland, men også sydover til eksempelvis BelgienDen nye trækker er en tre-akslet DAF XF 530 FTG SSC, der har en seks-cylindret 12,9 liters Euro 6-motor, der har en effekt på 530 hk ved 1.675 omdr. pr. minut.







Den er leveret med en 12-trins automatiseret TraXon-gearkasse med direkte kraftoverførsel. Førerhuset er et Super Space Cab med farvet glas og el-ruder. På taget er der monteret dobbelte tryklufthorn i hver side med træksnor i førerhuset. Der er elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle, kørter på begge sider og mellem hjulene, og en lygtebøjle med lys på tag.





Den nye tre-akslede Kel-Berg trailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.

De tre ni-tons aksler er luftaffjedrede med skivebremser. Der er løftefunktion på første og bagerste aksel.







Bunden er udført i hårdttræsplanker, og i hver side er der tre forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder. I bagenden er der monteret en Zepro lift med en kapacitet på 2.500 kg med to meter liftplade. Traileren er XL godkendt.





Det nye vogntog er leveret af Anders Larsen fra Lastas i Hedensted.









