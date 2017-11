Lad ikke PostNord gentage 90’ernes Combus-historien

DANSKE FRAGTMÆND:

Torsdag 30. november 2017 kl: 15:33

Frygter at historien gentager sig



Danske Fragtmænd: Privatisering er vejen frem



Af: Redaktionen Den danske og svenske stat vil efter planen sende en redningspakke på 2,1 milliarder svenske kroner ind i PostNord’s danske forretning. Pengene skal bruges på at omlægge driften - eksempelvis til afskedigelser af tjenestemandsansatte medarbejdere.De 667 millioner svenske kroner, som Danske Fragtmænd peger på, der ikke er gjort rede for, er et anseeligt beløb kombineret med det, som Danske Fragtmænd kalder PostNords “aggressive ageren på stykgodsmarkedet”.- Det er vores klare vurdering, at PostNord med den økonomiske statsindsprøjtning også vil få styrket sine muligheder for at ekspandere og derved ødelægge et i forvejen velfungerende og konkurrencepræget stykgodsmarked. Vi frygter, at PostNord vil kunne fortsætte deres prisdumping på tilbudsgivningen, hvor prissætning ikke står mål med produktionsomkostningerne, siger Jørn P. Skov, der er administrerende direktør i Danske Fragtmænd A/S, hvor statsejede Posten Norge er aktionær med omkring en tredjedel af aktierne.Jørn P. Skov mener, at den aktuelle PostNord-situationen minder om bus-situationen i 1990’erne, hvor DSB-Busser og senere Combus, med statsstøtten i ryggen, lagde sig i overhalingsbanen og udkonkurrerede private rutebil-virksomheder. Combus kørte som følge heraf med underskudsgivende kontraktkørsel for trafikselskaber i hele landet, indtil Trafikministeriet som eneejer i 2001 valgte at sælge Combus til Arriva for et symbolsk beløb.- Vi frygter, at historien vil gentage sig. Derfor støtter vi brancheorganisationen ITD’s officielle klage til EU-kommissionen over statsstøtten til PostNord fra den danske og svenske stat. Vi håber, at EU-kommissionen vil sætte en stopper for de ulige konkurrencevilkår i den danske transportbranche, siger Jørn P. Skov.Jørn P. Skov er ikke i tvivl om, at privatisering af PostNord er vejen frem. Det er hans opfattelse, at staten primært holder liv i PostNord på grund af befordringspligten, og at statens holdning hertil er, at ingen andre kan eller vil løfte den opgave.- Vi har erfaret det modsatte. Jeg kender til flere logistikvirksomheder, som både kan og gerne vil overtage befordringspligten. Vi er selv som privat virksomhed med opkøbet af DSB’s stykgodsforretning tilbage i år 2000 et synligt bevis på, at man godt kan overtage en vigtig statslig virksomhed med underskud og gradvist vende det til en rentabel forretning, siger han og fortsættr:- Hvis PostNord i stedet fortsætter som hidtil, vil det med stor sandsynlighed ikke være sidste gang, at statskassen skal dække PostNords underskud på bekostning af resten af transportbranchen.