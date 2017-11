Trafikselskab opfordrer pendlere til at tjekke ud

Torsdag 30. november 2017 kl: 14:37

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det grønne pendlerkort er det eneste rejsekort, hvor det ikke er obligatorisk at checke ud i bussen, når rejsen slutter.Da oplysninger om rejsemønstre siden 2003 har været en vigtig del af indholdet i FynBus’ værktøjskasse, når køreplanerne skal sammensættes, vil FynBus gerne have så mange informationer som muligt. Hidtil har FynBus kunnet se, hvor kunderne stod på busserne. Men med overgangen til rejsekorter har FynBus - og andre trafikselskaber - fået mulighed for at se, hvor buspassagerne står af bussen igen.Den nye viden om, hvor på ruten kunderne står af, er en vigtig prik i at lave køreplaner, der er bedre og mere målrettede. Data om rejsemønstre giver en viden, der hos FynBus for eksempel kan bruges til at vurdere, om der er stoppesteder, der ikke er nødvendige, hvilket får kunderne hurtigere frem til deres destination.Data giver også viden om, hvor og hvornår det er nødvendigt at indsætte ekstra busser. Registrering af rejsemønstre er derfor en vigtig medspiller, når kommunerne og regionen skal have mest muligt ud af deres budget til glæde for så mange kunder som muligt.FynBus vil i den kommende tid opfordre sine pendlerkortkunder til at checke ud, når de rejser på deres pendlerkort.