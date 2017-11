Transportorganisation støtter hård kurs over for miljø-svindlere

Torsdag 30. november 2017 kl: 14:17

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi tager på det kraftigste afstand fra enhver form for svindel med køretøjers forureningsbegrænsende udstyr. For os er det dog vigtigt, at der skelnes mellem bevidst manipulering med udstyret og tilfælde, hvor eventuelle fejl på systemet kan være opstået utilsigtet, siger Jørn-Henrik Carstens.Hidtil er AdBlue-svindel blevet straffet med en bøde på 1.000 kroner. Med den nye lov hæves bødestørrelsen markant, så det ikke længere kan betale sig at spekulere i at omgå reglerne.Lovgivningen kommer som led i, at politiet i foråret fandt snydeanordninger i omkring hvert fjerde køretøj i forbindelse med en stikprøveundersøgelse. På den baggrund tester Miljøstyrelsen i øjeblikket det reelle omfang af snyd med forureningsbegrænsende udstyr ved den danske grænse.- ITD glæder sig over Miljøstyrelsens initiativ og ser frem til at få neutral og faktuel statistik på området. Vi forventer, at Miljøstyrelsen undersøger flere strækninger rundt om i Danmark for at få så retvisende et billede af det reelle omfang som muligt, siger Jørn-Henrik Carstens.ITD understreger, at organisationen støtter et højt bødeniveau, som er proportionalt i forhold til overtrædelsen.