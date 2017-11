Et enigt folketing strammer kursen over for miljøsnydere

Torsdag 30. november 2017 kl: 14:08









Bødestørrelse for ejeren ved brug af køretøjer med tilladt totalvægt på 3.500 kg. eller derover



Bødestørrelse for ejeren ved brug af køretøjer med tilladt totalvægt under 3.500 kg.



1.gang



15.000 kr.



5.000 kr.



2.gang



35.000 kr.



10.000 kr.



3.gang



55.000 kr.



15.000 kr.



4.gang



75.000 kr.



20.000 kr.



5.gang



95.000 kr.



25.000 kr.



6.gang



115.000 kr.



30.000 kr.

















Bødestørrelse for føreren ved brug af køretøjer med tilladt totalvægt på 3.500 kg. eller derover



Bødestørrelse for føreren ved brug af køretøjer med tilladt totalvægt under 3.500 kg.



1.gang



7.500 kr.



2.500 kr.



2.gang



17.500 kr.



5.500 kr.



3.gang



27.500 kr.



8.500 kr.



4.gang



37.500 kr.



11.500 kr.



5.gang



47.500 kr.



14.500 kr.



6.gang



57.500 kr.



17.500 kr.



Af: Jesper Christensen Med torsdagens afstemning har Folketingets partier skærpet kursen over for vognmænd og chauffører, som bevidst manipulerer med deres lastbiler, busser og andre køretøjer, så de kan køre, selvom de eksempelvis mangler AdBlue til deres SCR-katalysatorer. Lovligt fungerende systemer vil begrænse hastigheden markant, hvis der ikke er AdBlue i systemetHidtil er snyd og manipulation med AdBlue-systemer blevet straffet med en bøde på 1.000 kroner. Men gevinsten ved at snyde har været mange gange større. I begrundelsen til forslaget, som VLAK-Regeringen fremsatte efter flere tilfælde af snyd med AdBlue-systemer, står der blandt andet, at man som vognmand kan spare 10.000 kroner for hver 100.000 kilometer en lastbil har kørt uden AdBlue. Derudover kan man ved snyd og manipulation spare yderligere på reparation og vedligehold af udstødningssystemerne.Dermed kan man synede sig til konkurrencefordele i forhold til konkurrenter, der overholder lovgivningen.Oprindeligt foreslog VLAK-Regeringen, at det bøden skulle vokse med 10.000 kroner for hver gang, man som vognmand blev taget i at snyde med AdBlue eller manipulation med styresystemerne på køretøjerne. Sjette gang skulle det koste 65.000 kroner.Men under forhandlingerne var der flertal uden om VLAK-Regeringen for at bøderne skulle stige med 20.000 kroner per gang til maksimalt 115.000 kroner.De nye sanktioner skelner mellem køretøjer over og under 3,5 ton. Det bliver dyrest at snyde, hvis man kører i køretøjer på 3.500 kg og derover. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2018.