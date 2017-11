Dansk koncern skal fortsat drive færgerute

Torsdag 30. november 2017 kl: 12:59

Af: Jesper Christensen DFDS oplyser, at rederiet dermed skal drive færgeruten de næste fire år for SMPAT, der er den offentlige ejer af ruten.









DFDS driver også i dag ruten med to ro/pax skibe - Seven Sisters og Côte D’Albatre. Det danske rederi vil fortsat sejle med de to skibe på ruten, og vil også tage sig af markedsføring, salg og anden service tilknyttet færgefarten.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.