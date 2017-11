EU vil investere knap 1 milliarder kroner i togforbindelsen mellem Ringsted til Rødby

Torsdag 30. november 2017 kl: 12:46

Af: Redaktionen EU-Kommissionens investering skal foretages under Connecting Europe-faciliteten, som er EU's finansielle mekanisme til at støtte infrastrukturnet, og den kombinerer for første gang EU-tilskud med andre europæiske, nationale eller private midler.Projektet vil øge hastigheden på strækningen til 200 km/t ved at elektrificere den og udstyre 83 km af strækningen med European Railway Traffic Management System (ERTMS) og dermed fjerne større flaskehalse på vejen til tunnelen.EU-investeringen på de nævnte 123,5 millioner euro vil udløse for i alt 494,1 millioner euro i offentlig og privat medfinansiering.Med projektet løber Connecting Europe-facilitetens støtte til den danske transportsektor op på 791,2 millioner euro (5,9 milliarder kroner) med projekter for i alt 2,3 milliarder euro (17,1 milliarder kroner). Der er indtil videre underskrevet 27 projekttilskudsaftaler under Connecting Europe-faciliteten med danske støttemodtagere.