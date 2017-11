Transportfirmaer i Randers samler kræfterne

Torsdag 30. november 2017 kl: 10:51

Af: Redaktionen Formålet er at optimere administrationen og driften af virksomheden, så man kan udbygge virksomheden og skabe vækst inden for de transportområder som OT Transport i dag beskæftiger sig med.OT Transport beskæftiger sig med kørsel for blandt andet DAKA i Danmark, samt kørsel med beton og tiptrailere i det Nord- og Østjyske. Virksomheden beskæftiger i alt 12 lastbiler og 15 medarbejdere.Driften af OT Transport fortsætter som hidtil med Ole Thomsen og Henrik Nielsen som de daglige ledere. Administrationen bliver i løbet af nogle måneder samlet hos Bach & Pedersen Fragt på Engelsholmvej i Randers.Torben Bach indtræder i forbindelse med overdragelsen som formand i den nye bestyrelse i OT Transport ApS, hvor Ole Thomsen og Henrik Nielsen udgør den øvrige bestyrelse.OT Transport ApS kørte ud af regnskabsåret 2016 med et resultat på 353.000 kroner før skat. Egenkapitalen var på 865.000 kroner og balancen var på 8.627.000 kroner. Virksomheden har kørt med overskud i de seneste fem år.Bach & Pedersen Fragt A/S kørte ud af regnskabsåret 2016 med et resultat på 3.521.000 kroner før skat. Egenkapitalen var på 13.231.000 kroner og balancen var på 57.522.000 kroner. Virksomheden har kørt med overskud i de seneste fem år, hvor medarbejderstaben er blevet øget betragteligt, så der i dag er over 100 medarbejdere.