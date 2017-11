Arriva fyrer 20 medarbejdere

Torsdag 30. november 2017 kl: 05:00

omstruktureringen er et tiltag, der skal sikre Arriva's fremadrettede konkurrencedygtighed.

Af: Jesper Christensen Over for transportnyhederne.dk oplyser Arriva's kommunikations- og marketingchef, Pia Hammershøy Splittorff, at





- Det er som sådan ikke et udtryk for, at vi bagudrettet skal løfte et regnskabsår, siger Pia Hammershøy Splittorff.











© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Indsendt af:AnonymArrivaSkøjtevej 232770/Kastrup33333333Arriva@Anonym.dk