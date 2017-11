Tysk transportkoncern bestiller ti Tesla-trækkere

Onsdag 29. november 2017 kl: 10:18

Supply Chain, som er kontraktlogistikspecialisten i

Deutsche Post DHL Group, der

har bestilt de ti elektriske Tesla-trækkere, der skal sættes ind på det amerikanske marked.

Af: Jesper Christensen Det er DHL-selskabet, DHL









DHL oplyser, at de nye elektriske trækkere vil blive leveret i 2019 og testet i vigtige amerikanske storbyer, hvor de skal køre shuttle-trafik og direkte leverancer. Derudover vil de blive sat ind på længere strækninger mellem DHL-centre og store markeder over hele USA.









De ti lastbiler vil blive målt på, hvordan de kører, hvordan de er at bruge, og hvad de koster at holde kørende over læmgere tid.









Men de vil også blive bedømt på, hvordan de påvirker chaufførernes arbejdsforhold - om de påvirker chaufførernes tilfredshed positivt eller negativt.









Baggrunden er blandt andet, at der ifølge American Trucking Association, der organiserer lastbilchauffører i USA, vil der i 2020 mangle omkring 100.000 chauffører - en fordobling i forhold til 2015, hvor manglen var vurderet til at ligge på 48.000.









DHL er spændt på at se, hvad Tesla-trækkerne har at byde på med hensyn til komfort og forbedret sikkerhed for chaufførerne.









DHL oplyser i den forbindelse, at koncernen forsøger at optimere transportruterne, så chaufførerne kan være hjemme hver aften.













