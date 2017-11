Iveco har solgt 250 gaslastbiler til én og samme kunde

Tirsdag 28. november 2017 kl: 14:35

Af: Redaktionen Transports Jacky Perrenot har dermed endnu en gang bestilt en flere hundere gas-lastbiler. Sidste år i Madrid bestilte den franske koncern et tilsvarende antal gasdrevne Stralis NP 400 hk. De i alt 500 gasdrevne lastbiler skal styrke transportkoncernens indsats mod mere bæredygtige transporter.De 250 nye gas-lastbiler vil supplere de 250 Stralis NP 400 hk, der blev bestilt sidste år i Madrid, og vil blive sat i drift af Transports Jacky Perrenot over hele Frankrig. Inden 2020 er målet at nå op på 1.000 gasdrevne køretøjer.Om denne ordre sagde Philippe Givone, administrerende direktør for Perrenot-koncernens transportselskab: ”Denne nye ordre markerer en vigtig milepæl i koncernens historie. Vi valgte for mange år siden at gå over til gas, og i dag styrker vi vores position som Europas førende i ren transport takket være Ivecos ekspertise inden for alternative energikilder. Takket være det stadig tættere netværk af gasstationer og den nye Stralis NP 460, som har ligeså gode eller bedre præstationer end en diesellastbil, er vi i stand til at tilbyde vores kunder en ”grøn” transportløsning og et dagligt engagement i at reducere vores kulstofaftryk. Vi er stolte over at være blandt de første til at anvende denne nye teknologi i større omfang. Vores ambition er at nå målet med at overstige 1.000 CNG-køretøjer i vores vognpark før udgangen af 2020.Efterspørgslen efter LNG er i hastig vækst i Europa, efter at det tyske transportministerium BMVI - Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur - har peget på LNG, som den bedst anvendelige løsning til langdistancegodskørsel på kort sigt og i de næste 10-15 år. Ved at køre på naturgas af fossil oprindelse, er CO2-emissioner fra Stralis NP op til 10 procent lavere end fra dens tilsvarende dieselvariant, afhængigt af mission og gassens sammensætning. Ved at køre på methan fremstillet ved at forfine biogas, bliver udslippet op til 95 procent lavere.Gas-motorer har et betydeligt lavere partikeludslip end tilsvarende dieselmotorer, og NOx-emissionerne er 60 procent lavere end Euro 6-grænserne ved langdistancekørsel. Gaslastbiler er også mere støjsvag, idet støjniveauet er reduceret med omkring 50 procent, hvilket er en stor fordel for distribution i byområder.















I nedestående video forklarer og reklamerer Iveco for den nye Stralis NP 460.

hr.

I skriver at gas bilerne har et "betydeligt lavere udslip af partikler" det er jo rigtigt men hvorfor ikke skrive tallet det er jo 98 % mindre partikler

John Knudsen

28-11-2017 16:37:49