8.000 bilister blev taget i politiets fartkontroller i uge 47

Tirsdag 28. november 2017 kl: 13:49

knap 2.850 overskridelser af den generelle hastighed i byerne

knap 1.700 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje

godt 680 overskridelser af den skiltede samt generelle hastighed på motorveje

knap 2.900 overskridelser af den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder

Af: Redaktionen Ud af de over 8.000 hastighedsovertrædelser var:Politiet konstaterer, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Politiet peger på, at når man som bilist øger hastigheden, øger man både den strækning, som bilen når at køre, inden man når at reagere - og bilens bremselængde.Der er dermed en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.Politiet fremhæver, at i op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil i 2015 kørte føreren hurtigere end tilladt.