- International transportkoncern investerer i nyt fragtcenter i Hannover

Tirsdag 28. november 2017 kl: 13:09





Første spadestik til udvidelsen vil efter planen blive taget i begyndelsen af næste år.









Efter udvidelsen vil DHL have over 80 porte på anlægget i Hannover, der vil kunne håndtere en godsmængde på over 600.000 ton årligt.









Når byggeriet er færdigt, vil DHL's anlæg på Stelingerstraße på Büttnerstraße blive ført sammen.









Ud over at spille en stor rolle i DHL's distributionsnetværk af pakker, vil det nye center blive en central del af DHL's transportaktiviteter på hellast-området.