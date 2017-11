Små sættevognstog skal også betale vejafgift i Belgien

Tirsdag 28. november 2017 kl: 12:30

Af: Redaktionen Argumentet for, at de skal have monteret en maut-enhed - OBU - og betale maut for at køre i Belgien, er, at de er egnet til erhvervsmæssig godstransport.









Tyske Verkehsrundschau.de skriver, at almindelige varevogne under 3,5 ton, der bruges til distribution, ikke er omfattet af kravet om at skulle betale maut.









Verkehsrundschau.de skriver også, at køretøjer med en tilladt totalvægt under 3,5 ton, der kan kobles foran en påhængsvogn, ikke skal betale maut, selvom vogntogets samlede totalvægt kommer op over 3,5 ton.

