Italiensk konsortie gør krav mod Aarhus Letbane

Tirsdag 28. november 2017 kl: 11:43

Af: Redaktionen Odderbanen er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende tests var gennemført 25. oktober 2017. ASAL-konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden en endelig assessering. Der mangler kun at blive gennemført funktionstest ved fuld strækningshastighed. Her skal ASAL-konsortiet påvise, at deres anlæg lever op til letbanens krav som beskrevet i kontrakten.Og ASAL-konsortiet er klar til at gennemføre testene. Og Aarhus Letbane var også klar - troede de. Men en uklarhed om, hvilken myndighed, der skulle give tilladelsen til testene, har betydet, at Aarhus Letbane ikke har fået tilladelse fra trafikstyrelsen, så ASAL-konsortiet kan komme i gang.Aarhus Letbane havde i 2015 resspørgsmålet om, hvilke myndigheder, Aarhus Letbane skulle søge tilladelse hos, for at funktionstestene kunne gennemføres. Spørgsmålet blev rejst over for Trafik styrelsen, forudsat at kunne gennemføre disse test ved at afspærre vejene mens testene foregik, således at færdselsloven var sat ud af kraft i den periode. Det harPoliti og arbejdstilsyn har godkendt, at testene kan gennemføres ved at afspærre vejene, mens testene foregår, så Færdselsloven var sat ud af kraft i testperiode. Men Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afvist at give tilladelse til testene.Derfor kan ASAL’s testspecialister ikke komme videre med deres arbejde. ASAL-konsortiet har derfor sendt et krav til Aarhus Letbane for denne kontraktforseelse. Af kontraktuelle årsager kan Aarhus Letbane ikke oplyse størrelsen af konsortiets krav.På et møde 23. november mellem Letbanens og Trafikstyrelsen oplyste Trafikstyrelsen, at problemstillingen burde kunne løses i en hurtig proces. Aarhus Letbane holder møde med Trafikstyrelsen om situationen tirsdag.Så længe problemstillingen er uafklaret, er det usikkert, hvornår Odderbanen kan åbne.