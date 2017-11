Øresundshavn får ny kunde

Tirsdag 28. november 2017 kl: 11:28

Af: Redaktionen Det er først og fremmest den aktuelle og meget travle sæson for citrus-frugter, der ligger bag rederiets beslutning om at lægge til kaj i Helsingborg. OPDR, der er en del af den franske redericoncern CMA CGM, er et rederi, som beskæftiger sig med shortsea shipping.





Sidste år havde rederiet samme set up med direkte service fra Marokko og anløb den gang havnen seks gange. I år regner rederiet med fire anløb i november og december.









Når containerskibet med citrusfrugter har losset containere med Sverige som destination, fortsætter det til St. Petersburg.







Containerhavnen i Helsingborg råder over 400 el-udtag til kølecontainere. Det er ifølge havnen i Helsingborg det største antal el-udtag i en svensk havn.

Helsingborg Hamn håndterer årligt, hvad der svarer til 220.000 teu (20-fods containere) via sø, og 75.000 via land. Helsingborg har gode forbindelser med tog, skib og lastbil.















© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.