Sort fredag var en god dag med pakkerekord hos distributør

Tirsdag 28. november 2017 kl: 11:11

Af: Redaktionen Faktisk var var der så meget gang i handelen, at flere af GLS’ PakkeShopper havde fået hylderne så fulde, t der ikke var plads til flere. Pakkerne ligger derfor på centrallager, indtil der er plads på hylderne igen.GLS opfordrer derfor modtagerne til, at de henter deres pakker, så snart man får besked om, at de er ankommet.





- Vi har forberedt os godt, øget bemandingen markant, og været i god dialog med kunder og distributionspartnere omkring Black Friday, siger direktør Karsten Klitmøller hos GLS. der er en af Danmarks største pakkedistributører.





- Alligevel må vi sige, at danskernes shoppelyst har været noget større end vi forudså, og vi opfordrer derfor til, at man henter sine pakker ligeså snart man får en advisering om, at de ligger i PakkeShoppen, siger han videre.





Åbner flere PakkeShopper

For at afhjælpe presset på de eksisterende PakkeShopper har GLS øget antallet af afhentningssteder, hvor behovet er størst, ligesom hyldekapaciteten i de eksisterende PakkeShopper er øget, hvor det har været muligt. I Storkøbenhavn er behovet stort, så her havde GLS åbnet tre egne PakkeShop’er og fire pop-up PakkeShop’er umiddelbart før Black Friday for at gøre klar til de mange pakker.





Alligevel forudser GLS, at nogle kommer til at vente lidt længere end normalt på deres pakker.





- Vi er kede af, at nogle modtagere nu skal vente længere end de plejer på deres pakker, og beder om lidt tålmodighed fra deres side. Vi styrer flowet fra central hånd, og sammen med vores gode samarbejdspartnere i de mange PakkeShopper landet over, får vi pakkerne videre til modtagerne, så hurtigt vi kan, siger Marianne Møller Jensen, der er kundeservicechef hos GLS.





De berørte modtagere får direkte besked fra GLS om, hvor deres pakker befinder sig. GLS sender pakkerne videre efter tur. - Når pakken kommer til PakkeShoppen, får modtageren besked om, at pakken er klar til afhentning. Og så vil vi da være meget taknemmelige, hvis pakken bliver hentet hurtigt, siger Marianne Møller Jensen og fortsætter:





- Det giver jo plads til nye pakker næste dag.





