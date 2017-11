Traktorvogntog væltede med et tungt læs

Tirsdag 28. november 2017 kl: 10:56

Af: Redaktionen Det viste sig, at en 23-årig mand fra Ringsted var kommet kørende på Næstvedvej i Vetterslev ved Ringsted i sydlig retning i en traktor med tilkoblet påhængsvogn med ca. 30 ton svinefoder. Han var trukket ud i rabatten, da en modkørende bilist lavede en overhaling. Påhængsvognen med det tunge læs væltede, så traktorvogntoget spærrede vejen. Den 23-årige slap uskadt fra uheldet, som betød, at vejen var spærret frem til omkring klokken kvart over syv.







Morgentrafikken blev påvirket af oprydningsarbejdet, og der opstod store køer i begge retninger.



