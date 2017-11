Scania G410

MANDAG MORGENS STÆVNEMØDE:

Mandag 27. november 2017 kl: 08:27

Af: Jesper Christensen Testbilen holdt klar 8.15 lige ti at træde ind i, for G-serien markerer sig med et lavere førerhus og er dermed mere ideel til regional og lokal kørsel, end de større S- og R-serie-lastbiler, som Scania lancerede sidste efterår, og som vi også har stiftet bekendtskaber med her på transportnyhederne.dk.









Interesserede kan læse mere om mandagens test her:









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.