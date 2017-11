Van of the Year består af tre løsninger

Fredag 24. november 2017 kl: 15:18

Daily Electric:

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready:





Den er udstyret med Iveco’s 2,3-liters F1A motor i 2016-udgaven. Den har større cylindervolumen end andre producenters og har lave NOx-emissioner under reel kørsel. Daily Euro 6 RDE 2020 Ready er desuden meget brændstofeffektiv. Den forbruger op til 7 procent mindre brændstof sammenlignet med den gængse version takket være Start&Stop systemet og Michelin Agilis+ øko-dæk.





Daily Natural Power:

Den første naturgasdrevne lette kassevogn/lette lastbil med otte-trins automatgearkasse, der øger køreglæden. Bilen er meget lydsvag og dermed særligt egnet til bykørsel. Daily med naturgas-motor og automatgearkasse giver en brændstofbesparelse på op til 2,5 procent sammenlignet med en manuel gearkasse. Hertil kommer reducerede emissioner og gode køreegenskaber.

Daily Natural Power har en tre-liters F1C-motor, der yder 136 hk og har et drejningsmoment på 350 Nm. Samtidigt opnås 76 prceont lavere partikeludslip og 12 procent lavere NOx-udledninger end en tilsvarende Euro VI tre-liters dieselmotor. Ved bykørsel under virkelige betingelser er CO2-udslippet med naturgas 3 procent lavere end med diesel - med Hi-Matic-gearkassen er udslippet endnu lavere. Hvis bilen kører på biometan, er kører CO2-regnskabet tæt på et nul-resultat.











Af: Redaktionen Serien består af tre løsninger:En nul-emissionsbil konstrueret til at køre i byer med strenge trafikrestriktioner. Bilen har en udvidet rækkevidde på op til 200 km ved reel bykørsel samt optimerede batteripræstationer til al slags vejr. Opladning i hurtig ’mode’ tager to timer, og Eco-Power-køretilstand og regenerative bremsestrategier øger yderligere bilens effektivitet.Det mest avancerede dieseldrevne lette køretøj på markedet, og det første til at blive testet og godkendt i henhold til kravene i Real Driving Emissions (RDE). Denne model foregriber udfordringen i miljømålene for 2020 med en løsning, der er godkendt af den uafhængige hollandske organisation for Applied Scientific Research (TNO), og som allerede sælges på markedet i dag.