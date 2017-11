Iveco tog titlen som Van of the Year 2018 med hjem i kassevognen

Torsdag 23. november 2017 kl: 13:46

Daily Electric er et 100 procent nul-emissions køretøj

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready, der er det første lette køretøj, der opfylder kravene i henhold til 2020 Real Driving Emissions

Daily Natural Power, der er den første naturgasdrevne varebil inden for det lette segment med en 8-trins automatgearkasse

Af: Redaktionen Iveco Daily Blue Power-serien består af:Den nye Iveco Daily Blue Power-serie blev onsdag aften kåret til International Van of the Year 2018 på den internationale transportmesse Solutrans i Lyon i Frankrig.Iveco Daily Blue Power-serien slog en række stærke konkurrenter og kørte hjem med sejren. I 2015 kunne Iveco også køre hjem med titlen Van of the Year efter præsentationen af den nye Daily-serie.Dommerne i juryen var enige om, at Daily Blue Power "sammenfatter de vigtige og bæredygtige løsninger, der mindsker miljøpåvirkningen fra lette køretøjer i by- og omegnsområder.” De understregede, at med denne serie ”kan Iveco levere de bæredygtige køretøjer, som markedet efterspørger”, og at seriens ”Electric, Natural Gas og SCR alle er gennemprøvede teknologier udviklet af Iveco.” Juryen var især imponeret over den tekniske innovation af Iveco’s nye serie, og over at man allerede nu præsenterer den nye Real Driving Emission dieselmotor - tre år forud for EU's RDE-krav, som vil være obligatoriske for varebiler - og længe før nogen anden konkurrent”, samt over den absolutte køreglæde bag rattet i Daily Natural Power.Jarlath Sweeney, formand for International Van of the Year, opsummerede juryens afstemning og sagde til lykke til Iveco med de “…imponerende resultater, der er opnået med udviklingen af Daily Blue Power. Iveco har altid været på forkant, når det gælder bæredygtighed i det lette transportsegment. Og ny Daily Blue Power-serien bekræfter denne førerposition.”Pierre Lahutte, Iveco Brand President, modtog prisen med følgende ord:- I år, hvor den fylder 40 år, er Daily blevet kåret som "International Van of the Year" for tredje gang. Bag det succesrige vinderprodukt, ligger der i denne pris også en anerkendelse af de kolossale anstrengelser, som Iveco har gjort sig for at bidrage til kampen for ren luft i vores byer og reduktion af CO2-udledningerne. Daily Blue Power er med sine elektriske, naturgasdrevne og mest avancerede dieselversioner det første og eneste køretøj, der kan tilbyde tre valgmuligheder, som allerede nu opfylder kommende krav om begrænset adgang til bycentre. Dette sikrer vores kunders investering og giver dem den konkurrencefordel, de har brug for til at udvikle deres bæredygtige forretninger..Daily Blue Power-serien blev lanceret på det internationale marked i oktober i år og tilbyder kunderne valgmuligheden mellem tre forskellige teknologier til at matche deres specifikke krav afhængigt af deres anvendelse og virksomhed.