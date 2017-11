Vognmand på Vestsjælland har fået ny fireakslet med automatisk rullepresenning

Torsdag 23. november 2017 kl: 13:27

Af: Redaktionen Tip-traileren har et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Traileren har monteret cyklistværn i begge sider og plastværktøjskasse i venstre.Kassen har bagerst en udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem og dobbelt kornlem. Siderne er udført i 40 mm alu-profiler med en godstykkelse på 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig. Bunden er udført i 5 mm alu-plade.Forrest er der monteret en arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder. På toppen er der monteret en ECO-top automatisk rullepresenning.Underst i bagenden er der monteret en bred Kel-Berg stænklap, så man ikke er i tvivl om, hvor traileren kommer fra.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkefunktion på første og fjerde aksel. Den bagerste aksel er selvstyrende.

Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S





Jan C. Skov Transport ApS startede i 2001 og råder i dag over otte vogntog. Derudover køre fem-ti andre vognmænd for ham i hele Danmark og Sverige. Virksomheden transporterer en del korn.









