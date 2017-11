Første intermodale TIR-operation sparer fem dage sammenlignet med ren banetransport

Torsdag 23. november 2017 kl: 12:59

Af: Redaktionen Containeren, der dokumenterer tidsbesparelsen, afgik ved tog fra Ljublana i Slovenien og ankom via Italien, en tur med skib over Middelhavet og via Tyrkiet til Bandar Abbas i Iran. Den internationale vejtransportortorganistion, IRU, fremhæver, at TIR-systemet ved pilotinitiativet viser sig som det bedste transiteringsværktøj til langdistance intermodal godstransport.Ifølge IRU viser pilotinitiativet, at særligt lande, der netop har ratificeret TIR-konventionen, kan drage nytte af den intermodale standard. Den tilpassede operation blev koordineret af IRU-medlemmet, Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture (ICCIMA) i samarbejde med den iranske told. TIR-transporten omfattede vejtransport fra Slovenien til Italien, en sejltur fra Trieste i det nordøstlige Italien og syd om Grækenland til havnen Mersin i Tyrkiet. Ved ankomsten til havnen i Mersin blev containeren sat på et containertog og kørt til det iranske toldsted i Razi, hvor TIR blev genaktiveret og fortsatte indtil Sahlan Toldkontor og jernbaneterminal i Iran ca. 100 km fra Razi, hvor containeren blev løftet over på en iransk lastbil og fortsatte sin rejse til destinationen i Bandar Abbas.Brugen af TIR it-værktøjer letter den intermodale transportoperation væsentligt og har desuden forbedret sikkerheden, da toldmyndighederne har kunnet udføre forhåndsrisikovurdering af lasten.



Samarbejdet mellem repræsentanter for toldmyndighederne, IRU’s medlemsorganisationer, transportselskaber og IRU er et eksempel på en vellykket offentlig-privat samarbejde for at lette samhandelen i hele regionen.







GIZ Intertransport støttede projektet, og vejdelen blev udført af den slovenske TIR-operatør, Logistika d.o.o.







Den resterende intermodale kombination af søtransport, jernbanetransport og vejtransport blev organiseret af ICCIMA-medlemmet, den iranske speditør- og transportvirksomhed, Rahanjam International.







For at gøre den intermodale korridor fuldt funktionsdygtig har den iranske toldmyndighed åbnet et toldsted i Razi for brug af TIR og har accepteret ansvaret for TIR både som transitgaranti og et garantiinstrument til transport af varerne på jernbanedelen.







Næste skridt vil omfatte samarbejde med toldvæsen, jernbaneselskaber og transportoperatører langs korridoren for at bygge videre på succesen med denne første milepæl for at tilpasse systemerne til brugen af TIR på tværs af flere transportformer.







© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.