DAF har fået titlen som Truck of the Year

Onsdag 22. november 2017 kl: 20:56

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Den årlige pris tildeles den nye lastbil eller den nye modelserie, der har ydet det største bidrag til vejtransporteffektiviteten, baseret på flere vigtige kriterier som teknologisk innovation, chaufførkomfort, trafiksikkerhed, køreegenskaber, brændstoføkonomi, miljøpåvirkning og samlede driftsomkostninger (TCO), sagde komitéens formand, Gianenrico Griffini.- Med introduktionen af de nye CF og XF lastbiler har DAF leveret en serie af mellemtunge og tunge lastbiler, der sætter nye standarder for drivlinjeeffektivitet og den samlede ydeevne, påpegede han videre.DAF Trucks’ President, Preston Feight, modtog prisen "International Truck of the Year 2018" på vegne af de 10.000 DAF-medarbejdere på tværs af Europa.- Æren tilfalder hvert eneste medlem af DAF organisationen. Vi har allesammen arbejdet hårdt på at gøre de bedste lastbiler på markedet endnu bedre. Resultatet er de nye CF og XF lastbiler, der er i absolut topklasse. Det er fantastisk, at alle vores bestræbelser nu er blevet belønnet. Det, at vi har vundet prisen "International Truck of the Year 2018" er også en anerkendelse for vores leverandører og forhandlere og ikke mindst en hyldest til alle de kunder, der har valgt eller kommer til at vælge DAF's nye CF eller XF lastbiler. Komitéen udtalte også, at lastbilerne viser vejen inden for transporteffektivitet. Flere ord er vel overflødige, sagde han.DAF's nye CF og XF lastbiler er udstyret med nye drivlinjer med effektive gearkasser og bagaksler. Sammen med nye, kompakte efterbehandlingssystemer, den fintunet software og aerodynamiske optimeringer er brændstofeffektiviteten forbedret og CO2-udslippet reduceret med op til 7 procent. De nye lastbiler byder på en vægtreduktion på op til 300 kg, hvilket gør kunderne i stand til at øge deres effektivitet endnu mere.