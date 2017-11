Politiet efterlyser lastbil og flere vidner til påkørsel

Onsdag 22. november 2017 kl: 15:56

Af: Redaktionen Sydøstjyllands Politi oplyser, at undersøgelser på uheldsstedet har vist, at den 79-årige formentlig er blevet påkørt af en lastbil, da der er fundet en vragdel (sort plastik), som kan stemme overens med skærmkassen eller trinbrættet fra en lastbil.Fungerende vicepolitiinspektør Poul Steffensen fra Sydøstjyllands Politi siger videre, at politiet på baggrund af fundet og oplysninger fra et vidne i en Scania-lastbil, der kom kørende omkring ulykkestidspunktet ved uheldstedet, efterlyser to til tre bilister.Bilisterne kørte omkring klokken 9.00 ad Horsensvej (Sydøstlig retning) ud for Pejsegården ved Brædstrup bag vidnet i Scania-lastbilen, der havde en sættevogn med grå presenning og en lift bag på.- Vi ønsker også at tale med føreren af en hvid lastbil med en hvid boks på taget, som kørte bag ved de omtalte personbiler. De kan alle være vigtige vidner i sagen, og derfor ønsker vi at tale med dem, siger Poul Steffensen.Hvis du er lastbilschauffør og har kørt på strækningen ved uheldstedet omkring klokken 9.00, så opfordrer Sydøstjyllands Politi dig til at undersøge din lastbil for skader og kontakte dem, hvis det er tilfældet.Den 79-årige cyklist var kørende på en grå herrecykel.Hvis du er et af omtalte vidner eller har oplysninger, som kan hjælpe Sydøstjyllands Politi nærmere en opklaring af uheldet, så kan du kontakt politiet via 114.