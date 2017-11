Hedensted-vognmand tager effektivt fat med ny kran med flyjib

Onsdag 22. november 2017 kl: 12:28

Af: Redaktionen Effer-kranen inklusiv flyjib har en total rækkevidde på 30,09 meter. Med de to 2 manuelle forlængerarme, som kranen er leveret med, får kanen en rækkevidde på 34,2 meter, hvor kranen løfter 500 kg.Kranen er leveret med komplet radiostyring via en Scanreco-radiostyring med otte funktioner, så støttebenene også kan betjenes via radiostyringen. Kranen er monteret med fuld forstærket frontstøtteben. Entreprenørfirmaet Ejvind Laursen er en alsidig entreprenørvirksomhed, der beskæftiger ca. 55 mand, der påtager sig diverse entreprenøropgaver, kloak- og jordarbejde, belægningsarbejde samt arbejde med grusgrave og affaldshåndtering.