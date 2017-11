Vognmand på Fyn har fået nye gardintrailere

Onsdag 22. november 2017 kl: 12:02

Af: Redaktionen De to-akslede city-gardintrailere er bygget over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profiler med stærke tværvanger og forstærkninger.Opbygningerne har fast tag med presenning og en Zepro-lift med en kapacitet på 2.500 kg og en 2-meter liftplade monteret i bagenden.Bundene er udført i 28 mm hårdttræsplanker, mens der i hver side er tre forskydelige sidestolper med tilhørende flyvebrædder.Trailerne er leveret med luftaffjedrede ti-tons aksler med skivebremser. Tvangsstyringen af den bagerste aksle sker med et Tridec-styresystem med en stang, der har forbindelse til trækkerens skammel, som så sørger for at bagakslen drejer i forhold til, hvor meget trækkeren drejer.Trailerne er XL godkendte og har en tilladt totalvægt på 38.000 kg.De nye city-gardintrailere er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmand Poul Pedersen i Ejby tilbyder dagdistribution af mange former for industrigods. Virksomheden er dagligt landsdækkende ved full-loads og andre større partier. Derudover driver virksomheden et landsdækkende netværk med natdistribution af autoreservedele ud fra princippet ”day to day over night delivery”, hvor omkring 650 butikker over hele landet bliver serviceret natligt - dog ikke øer, der ikke har en fast forbindelse til fastlandet.