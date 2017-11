Bilister kommer på briksen

Tirsdag 21. november 2017 kl: 13:10

Hvad er din undskyldning for ikke at holde til højre på motorvejen?

Er du bange for ikke at kunne komme ud igen?

Eller kan du bare bedst lide at ligge i midtersporet?

Af: Redaktionen Uanset hvad din undskyldningen er, så er du højst sandsynligt til gene for andre bilister.I nogle små film tester Vejdirektoratet det psykologiske værktøj, psykoedukation, på tre udvalgte bilister. Det er en metode, der skal gøre bilisterne mere bevidste om de problemer, som de skaber for deres medtrafikanter, når de ikke holder til højre på motorvejen.

En af de bilister, der medvirker i filmen er Henrik, der i kraft af sit arbejde ofte færdes på vejene. Henrik lægger sig som hovedregel i ydersporet og kører stærkt, når han kører på motorvejene.







Men gennem samtale om kørslen går det op for Henrik, der gerne vil have fart på i ydersporet, at hans adfærd i trafikken påvirker andre bilister negativt.







- Jeg er da et normalt og hensyntagende menneske. Men der sker et eller andet, når man tager trafikhatten på, siger Henrik.





Han har samtidig denne karakteristik af andre bilister, der mere eller mindre permanent lægger sig i venstre spor på motorvejenene:







- Han er skide irriterende. Hvorfor faen flytter han sig ikke?



Filmene er en del af kampagnen "Hold til højre - det er det modsatte af venstre". I filmene møder man eksempelvis bilisterne Henrik, Solvejg og Rasmus.





Drop de dårlige undskyldninger

Mange bilister kan bedst lide at ligge i venstre spor på motorvejen. Det giver en større følelse af frihed og tryghed, synes de. Desværre betyder det, at der bliver mindre plads på vejene, når vi ikke trækker til højre.







- Det, vi skal have fat i, er, at folk skal blive mere bevidste og få flere overvejelser og tanker omkring, hvad det betyder, når de gør nogle bestemte ting i trafikken, siger Flemming Tived, der er overlæge og psykiater.







Det er netop bevidstheden om de dårlige undskyldninger, der er målet med filmen. Fordi den bevidste erkendelse af problemet er første skridt på vejen mod at få bilisterne til at holde til højre på motorvejen.







- Vi kan se, at bilisterne egentlig godt ved, at de bør holde mere til højre, og at de bliver irriterede, når andre ikke gør det. Men de finder på undskyldninger for, hvorfor det ikke er nødvendigt, at de selv trækker ind, når der er plads. Derfor skal vores kampagne få bilisterne til at sætte flere ord på deres adfærd i trafikken, så de bliver mere bevidste om deres valg bag rattet, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.





Når Vejdirektoratet spørger trafikanterne om, hvorfor de ikke holder til højre, svarer hovedparten, at de ikke trækker ind, fordi de gerne vil undgå at blive fanget i indersporet, hvis andre ikke gør plads til, at de kan trække ud igen senere.





Problemet med kørsel i indersporet er størst for de uerfarne bilister. Blandt de 18-29 årige siger 35 procent, at de er bange for at blive spærret inde i indersporet, mens det kun gælder for 21 procent af de 60-69 årige.







- Hvis vi bliver bedre til at tage mere hensyn til hinanden i trafikken, kan vi både opnå, at flere trækker til højre, når det er muligt, og at høfligheden bliver gengældt, når bilister gerne vil trække ud i overhalingssporet igen, siger Marianne Foldberg Steffensen.













En Megafonmåling fra 2017 viser:

77 procent af bilisterne mener, det er et stort problem, at vi ikke holder til højre på motorvejen

89 procent af bilisterne opfatter sig selv som hensynsfulde i trafikken, men kun 40 procent mener, at andre viser hensyn til dem i trafikken

51 procent svarer, at de er mest irriterede over, at andre ikke holder til højre på motorvejen

5 procent af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de er i tvivl om, om det er lovpligtigt at holde til højre, mens 95 procent svarer, at det er det

27 procent holder ikke til højre, fordi de er bange for at blive spærret inde i indersporet, mens 15 procent siger, at de ikke kan lide at køre i indersporet, fordi der er for mange lastbiler

Stikprøver viser, at hver gang der er en bilist, der ikke holder til højre, går det i gennemsnit ud over to andre bilister











