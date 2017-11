Serbisk chauffør kørte ind i skiltevogn

Mandag 20. november 2017 kl: 11:28

Af: Redaktionen Skiltevognen var opstillet i forbindelse med noget vejarbejde. Skiltevognen blev skubbet ca. 75 meter, da den blev ramt af sættevognstoget. Ved påkørslen blev der spredt adskillige vragdele fra skilevognen og lastbilen ud over motorvejen.Politiet på Midt- og Vestsjælland oplyser, at da den 42-årige chauffør muligvis var påvirket af spiritus under kørslen, blev han kortvarigt anholdt, sigtet for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.Motorvejen blev i forbindelse med oprydningsarbejdet spærret kortvarigt. Ingen kom til skade ved uheldet, da lastbilen med skiltevognen var uden bemanding, og den 42-årige serbiske lastbilchauffør selv slap uden skrammer.