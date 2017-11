Dansk transportkoncern får ny direktør i Sverige

Mandag 20. november 2017 kl: 10:59

Af: Redaktionen Anders Ekroth bor privat i Ängelholm og har senest fungeret som administrerende direktør for Leman’s aktiviteter i Sverige. Ud over en stor erfaring fra logistikbranchen, hvor han blandt andet har arbejdet for virksomheder som Schenker, Nyman og Schultz, Hapag, Iloyd samt Greencarrier, har Anders Ekroth gjort tjeneste for FN i Libanon, ligesom han i mange år har været aktiv i forskellige foreningen - eksempelvis som bestyrelsesmedlem i Rögle BK Hockey.Med denne seneste ansættelse har Freja-koncernen i løbet af i år sammensat et helt nyt ledelsesteam i Sverige - et team, der skal sikre, at den svenske del af organisationen kommer på niveau med den øvrige del af koncernen efter flere år med skuffende resultater.Endvidere vil de nye ansættelser sikre skærpet fokus på udvikling af de svenske landevejstransporter, som hidtil har udgjort hovedparten af aktiviteterne i Sverige, men i tilgift er kompetencerne nu på plads til at udvikle aktiviteterne inden for Air & Sea samt projektspedition.Freja Transport & Logistics AB er med ansaættelsen af Anders Ekroth kommet et skridt tættere på at have den organisation på plads, som skal føre koncernen frem til en position som svensk erhvervslivs førstevalg som transport- og logistikleverandør, hvor service, fleksibilitet og kvalitet har højeste prioritet.