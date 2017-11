Tesla har løftet sløret for sin elektriske lastbil

Fredag 17. november 2017 kl: 11:59

Af: Redaktionen Den nye Tesla-truck kan køre 300 eller 500 miles - cirka 500 og 800 km på en opladning. Tesla’s Elon Musk sagde under præsentationen, at lastbilen så passende kan lades op, mens man som chauffør er inde for at spise eller tage et bad. Han eller hun skal alligevel holde pause i en halv time.Lastbilen, der har fire uafhæmgige el-motorer, kan dog ikke umiddelbart komme ud at køre alle steder, da det kræver et udbygget net at ladestandere.







Tesla’s el-truck, der ventes i produktion og klar til levering om et par år, er ikke alene om at køre elektrisk. Cummins lancerede i tidligere i efteråret en el-lastbil, og firmaet Nikola Motor er ved at opbygge et net af brinttankstationer til deres el-lastbiler, hvor energibæreren er brint i stedet for batterier.







