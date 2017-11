Den blå DAF skal kører for en krævende kunde

Fredag 17. november 2017 kl: 11:40

Fakta om Packman A/S:

Virksomheden blev etableret i 1989 af Peter Federspiel, der har arbejdet med flytninger, møbeltransport, pakning af møbler og kunst siden 1970’erne. I dag består Packmans aktiviteter af ovennævnte inkl. spedition og transport af godset samt udvikling og produktion af special-emballage for sikker håndtering og transport af det ofte dyre gods

Kunderne består både af private og turister, der har købt designmøbler og kunst i Skandinavien til levering på hjemadressen i udlandet samt professionelle opkøbere af møbelklassikere, antikviteter og brugskunst for eksport til det øvrige Europa, Nordamerika og Asien samt Australien og New Zealand. Dertil kommer regulære flytninger af bohave for private og virksomheder, der flytter til og fra Danmark

Af: Redaktionen Virksomheden bruger special-grej at håndtere det ofte kostbare gods, og det er det nye kærretræk i sig selv - et specialværktøj. Vogntoget består af en tre-akslet DAF XF-460 FAN 6x2*4 med og en to-akslet Ackermann kærre. Begge enheder er opbygget til kørsel med 7,82 meter veksellad, og Lastbilmægleren har ud over forvogn og kærre også leveret fire isolerede Ackermann-veksellad til det nye vogntog.- Jeg har - igen - været meget glad for samarbejdet med Carsten Lykke, siger Packmans ejer, Peter Federspiel og fortsætter:- Jeg blev anbefalet at handle med Lastbilmægleren af en kollega i møbeltransportbranchen for mange år siden, og det har jeg aldrig fortrudt. Det nye vogntog er det tredje, jeg køber af Carsten. Han er uafhængig i sin rådgivning omkring valg af lastbil, kærre og opbygning, og jeg har stor tillid til, at han gør alt for at levere den bedste løsning til vores virksomhed. Den tillid har han hver gang levet op til.De isolerede veksellad bruges primært til at afhente og levere møbler, antikviteter, kunst og flyttegods lokalt samt til og fra diverse europæiske lande. De oversøiske forsendelser, som er en vigtig del af Packmans aktivitet, emballeres og pakkes enten i lukkede trækasser, i samlecontainere eller som fulloads i 20-fods skibscontainere til destinationer i blandt andet Nordamerika og Fjernøsten.Den nye DAF er udrustet med det meget rummelige Super Space Cab førerhus, for ofte er der to mand på bilen på de lange, internationale transporter. Der er også sat kryds i ordreformularen ud for ACC afstandsradar, AEBS nødbremsesystem, LDW sporassistent, LED forlygter samt Aircooler på taget.Drivlinen er specificeret med fokus på optimal brændstoføkonomi med seks-cylindret MX13-motor, 12-trins AS-Tronic gearkasse med fuldautomatisk gearskift samt bagaksel med 2,39:1 i udveksling.Vekselladsrammerne er forsynet med flytbare Laxo-containerlåse, der kan placeres optimalt til både veksellad og 20 fods-containere i forhold til Dhollandia læssebagsmækken med 2.500 kg kapacitet. Både vekselladsrammer, støtteben, læssebagsmæk, bagkofanger og den forskydelige trækstang på kærren er galvaniseret for maksimal korrosionsbeskyttelse.Lastbilmægleren har samarbejdet med PM Lastvogns Service i Hedensted omkring klargøring og levering af vogntoget til Packman.