Borgmestre glæder sig over udvidelsen af sømandsskatten

Fredag 17. november 2017 kl: 11:21

”Det er vores opfattelse, at et sådant udspil må rumme en udvidelse af sømandsbeskatningen, hvis regeringens ambitioner for Det Blå Danmark fra regeringsgrundlaget skal opfyldes. Vi vil derfor gerne opfordre regeringen til at holde kursen og have ambitioner på vegne af søfarten. På den måde vil man fra regeringens side også udnytte den betydning og de muligheder, som søfarten har i de dele af landet, som ellers skal kæmpe for jobs og vækst. Det vil være i tråd med både regeringen og Socialdemokratiets landspolitiske ambitioner”

Af: Redaktionen I april sendte borgmestre fra 10 maritime styrkepositioner i Danmark - Esbjerg, Frederikshavn, Svendborg, Ærø, Hjørring, Lemvig, Fanø, Bornholm, Langeland og Samsø - en klar opfordring til både medlemmerne af det maritime vækstteam og til VLAK-Regeringen. Opfordringen gik på at få udvidet sømandsskatten, så den kom til at rumme hele offshoresektoren, da mange søfolk med bopæl i de 10 kommuner er afhængige af, at rederierne er konkurrencedygtige.I brevet fra april anbefalede de 10 borgmestre VLAK-Regeringen at tænke Det Blå Danmark ind i det vækstudspil, som allerede den gang var varslet i forlængelse af det maritime vækstteam.





Sådan skrev de 10 borgmestrene - fem fra V-borgmestre og fem fra S - i brevet.







Med søndagens politiske udspil er der nu bred, landspolitisk opbakning til at udvide sømandsskatten. Dermed fik de 10 borgmestre deres ønske opfyldt. Det glæder Johnny Søtrup, der er afgående borgmester i Esbjerg Kommune, som var initiativtager til samarbejdet mellem de 10 maritime kommuner.





- Den her pakke er godt nyt for det maritime Danmark. For Esbjerg betyder det rigtig meget, da havvind er et afgørende forretningsområde for vores havn og en række virksomheder. Jeg ved fra mine gode kollegaer rundt om i landet, at søfarten tilsvarende er vigtig og derfor skal vi blive ved med at udvikle vores rammevilkår, så de favner udviklingen, siger Johnny Søtrup om den nye erhvervs- og iværksætterpakke.





- Nu går arbejdet i gang med den konkrete lovgivning, og det er et arbejde, som Danske Rederier ser frem til. Målet har hele tiden været, at sikre beskæftigelse for danske søfolk på danske skibe gennem en udvidelse af sømandskatten. Her er man kommet et solidt skridt frem, siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier.





- Lige siden vores formand sammen med Dansk Metals formand rettede henvendelse til daværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen i januar 2014, har det her været en prioritet for os. Det handler ret beset om at favne fremtidens skibsfart, så vi også fremadrettet kan sikre aktivitet og jobs i hele Danmark. Derfor har opbakningen fra de 10 borgmestre også været afgørende, da den er et synligt bevis for, at det her betyder noget bredt i landet, tilføjer han.





Interesserede kan læse brevet fra de 10 borgmestre her:









