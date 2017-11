Personbil blev efterladt på skinnerne - og ramt af toget

Fredag 17. november 2017 kl: 11:14

Af: Redaktionen Personbilen var kommet på skinnerne, selvom Hjallesesgade i øjeblikket er spærret for almindelig biltrafik på grund af vejarbejde. Politiet undersøgelser af bilen viser, at den var punkteret på mindst ét hjul, inden den blev efterladt på skinnerne.Bilen, der ikke var meldt stjålet, tilhører en person i det sydlige Odense. Bilen var lånt ud til et familiemedlem, som - hvis det er vedkommende, der har efterladt bilen på skinnerne - vil blive sigtet efter straffelovens paragraf 252, der handler om at handle i grov kådhed og derved udsætte sig selv eller andre for fare.









