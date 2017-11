Buspassagerer oplever servicen som bedre

Fredag 17. november 2017 kl: 10:51

Den generelle tilfredshed er fortsat høj



Af: Redaktionen Sydtrafik har i år sendt alle sine buschauffører på et to-dages kursus, hvor kundernes forventninger, god kundeservice og den rigtige indstilling blev vendt og drejet.- Vi har halveret antal af klager over chaufførerne i forhold til sidste år på samme tid. Og samtidig ser vi i dette års måling af tilfredshed, at chaufførerne scorer højere end nogensinde før, siger Lars Berg, der er direktør for Sydtrafik.- Det beviser, at vi valgte rigtigt, da vi satsede på et kursus til alle chaufførerne. Chaufførerne kan nu vende en halvdårlig situation til en god, og det betyder rigtig meget for kunderne. Derfor er jeg glad for, at vi får et så positivt resultat, selvom alle chauffører ikke har gennemført kurset endnu, siger direktøren videre.Sydtrafik kan også glæde sig over, at kunderne fortsat er godt tilfredse med deres bustur. Over de sidste fem år svarer mellem 88 og 90 procent af kunderne, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres bustur. Men der er dog sket et lille fald i 2017.



- Vi har set fremgang over de seneste fem år, men i år tager vi så et lillebitte dyk. Vi ligger dog stadig ret stabilt på en stor andel tilfredse kunder, og det kan jeg kun glæde mig over, siger Jette Lauridsen, der er afdelingschef i Kunde og Marked hos Sydtrafik.





- Vi er ambitiøse, og vi vil gerne gå forrest i kampen for offentlig transport, som fokuserer på kunderne. Derfor har vi fortsat et mål om at øge kundernes tilfredshed til 92 procent, tilføjer hun.





Ser man generelt på tilfredsheden med Sydtrafik, så er der nogen områder, hvor Sydtrafik ikke direkte kan ændre på tingene, og andre hvor de kan. Flere afgange og kortere ture, som er topscorere på ønskede ændringer, afhænger af kommunernes økonomi og prioritering, mens forsinkelser og chaufførens adfærd er noget, som Sydtrafik selv påvirker. Derfor holder Sydtrafik fortsat fokus på netop de områder.





- Chaufførerne er et eksempel på, at vi kan forbedre os direkte. Et andet eksempel er forsinkelserne, som vi kan mindske, når vi justerer køreplanerne. Og ved en forsinkelse er information meget ofte det vigtigste. Det forbedrer vi i 2018, når vi opsætter infotavler på centrale steder med realtid, som viser præcis, hvornår bussen kommer frem, siger Jette Lauridsen og tilføjer:





- Realtidstavlerne kan vi også bruge i samarbejde med kommunerne og regionen til at sikre den rette mængde køretid.







