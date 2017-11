Slamsuger kom forbi og sugede 50.000 kubikmeter

Fredag 17. november 2017 kl: 10:35

Foto: Jens Nielsen

Af: Redaktionen Den store mængde sand skal bruges til den midlertidige arbejdshavn, som NCC Industry A/S (Hercules Fundering) er ved at etablere i Kalundborg Fjord, hvor Ny Vesthavn vil blive anlagt. Der er rammet en ø på 30 x 8 meter til sandet. Her vil skibe lægge til kaj og losse byggematerialer såsom sten, der skal anvendes i forbindelse med byggeriet.

Den kunstige ø bliver forbundet med en dæmning ind til land. Denne dæmning er også etableret af indpumpet sand.







