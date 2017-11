Gas til tung og tungere transport var i fokus i København

Fredag 17. november 2017 kl: 10:05

Poul Erik Morthorst, professor på DTU og projektleder på Future Gas indledte konferencen ved at give et overblik over klimaudfordringerne.

Af: Jesper Christensen De forskellige indlæsholdere kom i deres indlæg ind på, hvordan forskellige forhold spiller ind på energibærernes CO2-belastning - og eventuelle belastning med gassen methan, der reelt er en større belastning end CO2, når det kommer til drivhuseffekten, der får verdenstemperaturen til at stige.





Eksempelvis er komprimeret eller flydende naturgas, som i nogle sammenhænge bliver fremhævet som en måde at reducere CO2-udledningen på, ikke specielt effektiv, da som udgangspunkt er et fossilt brændstof. Men det hjælper, hvis den bliver suppleret med biogas, der er raffineret til ren methan. Her har Danmark en række muligheder for at bidrage til en mindre CO2-udledning, fordi der er en stigende produktion af biogas fra anlæg landet over - særligt i Jylland.







Gassen fra anlæggene kan sendes ud i naturgasnettet, der blev anlagt i 1980’erne, og bruges der, hvor der er behov for den - det kunne for eksempel være et anlæg i en havn - Hirtshals eksempelvis - der bliver anløbet af skibe, der sejler på gas.







Anlægget kan komprimere og nedkøle gassen, så den bliver flydende og dermed lettere at håndtere og få plads til i eksempelvis Fjordlines gasfærger, som sejler mellem Hirtshals og en række havne i Norge. Komprimeret eller flydende naturgas kan også bruges i lastbiler og busser.







CO2-regnestykket falder ud til biogassens fordel, da den er produceret på baggrund af energi, der er opsamlet her og nu. Samtidig kan biogas-produktion være med til at begrænse methan-udslippet fra landbruget, da biogas blandt andet kan produceres af gylle fra husdyrbrug. En tur gennem et biogas-anlæg opsamler methan-gassen, der ellers ville være blevet sendt ud i atmosfæren, hvis gyllen blot var blevet spredt på markerne. Det giver altså både en CO2-gevinst i transportsammenhænge og en gevinst med hensyn til landbrugets belastning med drivhusgasser.





På konferencen kom det frem, at der er basis for en biogasproduktion på 80 procent af det nuværende naturgasforbrug.





Så biogas kan være en vigtig del i fremtidens energiforsyning - og den er relativ let at transportere rundt i Danmark via naturgasnettet. Men der er en grænses for, hvor meget bæredygtig gas, der kan produceres. For at sætte det lidt i perspektiv, kan et planlagt biogasanlæg på Samsø, som skal hente energien ud af de plante- og dyredele, der bliver tilovers fra øens produktion af frø, korn, frugt og grønt - og svin - stort set kun levere den gas, som øens færge skal bruge.





Dermed bliver biogas kun en del af fremtidens bæredygtige brændstof, så der er behov for andre løsninger. Det kunne eksempelvis være methanol - træsprit, som kan bruges som energibærere til forbrændingsmotorer og til el-biler, der har et brændselscellesystem, som kan hente brinten ud af spritten og sende den gennem brændselcellerne, som dermed kan levere el, der kan drive moteren rundt.







Methanol kan produceres på forskellige bæredygtige måder - eksempelvis ved gæring, men også ved at få brint og CO2 til at gå sammen i det rette forhold, så der bliver dannet CH3OH - den kemiske formel for methanol - træsprit. Methanol kan også fremstilles af methan - naturgas eller biogas - hvor methanen (CH4) bliver omdannet til CH3OH - methanol.







En anden mulighed er at spalte biogassen i et anlæg, der opsamler og komprimerer brint, der så kan transporteres til brinttankstationer, hvor brintbiler så kan tanke energi. Bæredygtig brint kan også produceres ved at sætte el fra vindmøller eller solcelleanlæg til vand - så vil der boble brint op ved den ene elektrode og ilt op ved den anden. Produktionen af brint kræver dog en del energi og er i øjeblikket relativt dyr. Men prisen er faldende. Og da energiproduktionen via vindmøller og solceller er stigende - og i perioder har stor overskudproduktion - kan brint være en metode til at lagre overskudsproduktionen af el - som i dag blot bliver sendt ud i nettet til en meget lav eller ingen pris, eller slet ikke bliver produceret.





På mange måder kan gas løse transportområdets behov for energibærere. Men der er også steder, hvor el direkte fra nettet kan være den mest enkle løsning. Et eksempel er de mange færger, der kun sejler i kort tid. Her kan el lagret i batterier være løsningen. Når færgerne ligger i havn, kan de hurtigt få deres batterier ladt op - eller over længere tid, når de ligger stille om natten.





Efter konferencen må konklusionen endnu en gang være, at der verden over er en række tekniske muligheder, der kan løse udfordringen med af skaffe nok bæredygtig energi.







Det skift fra fossile energibærere - dieselolie, benzin og heavy fuel - der er afgørende for, at vi kan holde temperaturen nede - koster både mange penge og vilje.







Men der er ingen vej uden om. Den største hurdle er nok viljen - den politiske vilje. Når beslutningerne om skiftet først er truffet - måske ved et decideret forbud mod fossile brændstoffer eller ved øgede afgifter på fossile brændstoffer - vil investeringerne i bæredygtig energiforsyning komme af sig selv. For der vil ikke være noget andet valg.





Se eksempelvis til Kina, hvor den politiske ledelse har fornemmet, at den kinesiske befolkning er utilfreds med forureningen fra trafikken og industrien - og dermed satser på mere bæredygtige løsninger. Og en utilfreds befolkning er ikke noget ønskescenarie for en regering uanset om den er kinesisk, russisk, amerikansk eller europæisk.





De forskellige indlægsholdere var:

Poul Erik Morthorst, professor på DTU og projektleder på Future Gas

Frauke Wiese, DTU, sammenlignede de forskellige gasformer og deres miljøbelastning

Knud Tybirk, Samsø Kommune, fortalte om gas - og især biogas som energibærer til Samsø’s gasfærge mellem Hou og Sælvig

Henrik Rousing, HMN Naturgas, fortalte om gas til tung transport - især skibe

Dejene Hagos, Chalmers Universitet i Göteborg, sammenlignede brugen af gas i forskellige transportformer

Mads Friis Jensen, SerEnergy A/S i Aalborg, fortalte om methanol, der leverer brint til brændselsceller og dermed el til motorer

Carsten Capion, Dansk Energi, fortalte om el- og batterier

Lars Jakobsen, Nel Hydrogen Solutions, fortale om brint til brændselsceller og dermed el til motorer i biler og skibe

Se eksempelvis til Kina, hvor den politiske ledelse har fornemmet, at den kinesiske befolkning er utilfreds med forureningen fra trafikken og industrien - og dermed satser på mere bæredygtige løsninger. Og en utilfreds befolkning er ikke noget ønskescenarie for en regering uanset om den er kinesisk, russisk, amerikansk eller europæisk.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.