Gassen løfter brændstoføkonomien

Torsdag 16. november 2017 kl: 10:21

Af: Redaktionen Her i denne artikel skal fokus være den nye Iveco Stralis NP 460, som er konstrueret til at kombinere holdbarhed, ydeevne, produktivitet og rækkevidde, så den kan bruges til de fleste tunge transporter over lange afstandeDen nye Stralis NP 460, der har en motor på 460 hk, et godt valg til en trækker eller forvogn. Modeludbuddet spænder fra lave sættevognstrækkere over forvogne til veksellad til lette ADR sættevognstrækkere og biler til bygge- og anlægsområdet. Den nye gas-lastbil kan leveres med dobbelte LNG-tanke, der giver en rækkevidde på op til 1.600 km. Den nyeste teknologi fra Iveco betyder en brændstofeffektivitet, der sænker forbruget med 15 procent.Ifølge Iveco bliver partikeludslippet reduceret med gasmotoren reduceret med 99 procent, mens NOx-udslippet bliver reduceret med 60 procent i forhold til Euro 6-grænseværdierne. Kører bilen med biogas - biometan - i tanken, kan CO2-emissionerne reduceres med 95 procent. Når det gælder støj, er niveauet under drift sænket til 71 dB, så den er mindre generende i beboelsesområdet. Det mindre støjniveau skyldes blandt andet, at gasmotorer har et mindre kompressionsforhold end dieselmotorer.Iveco Stralis NP 460 er udstyret med en 12-trins automatiseret Hi-Tronix gearkasse, der er kommet i en ny udgave, som er forbedret i forhold til den hidtidige med hensyn til kørekomfort og præstationer. Dertil kommer nye funktioner såsom det GPS-baserede HI-Cruise-køresystem, der på linie med eksempelvis Scania’s predictive cruisecontrol kan se frem over landskabe og selv styre omdrejninger og geravalg i forhold til valgte hastighed og topografi - om det går op eller ned ad bakke.Iveco fremhæver, at den nye gasdrevne lastbil kan køre på komprimeret gas, CNG, CNG kombineret med flydende gas, LNG, eller LNG alene. Versionen med dobbelt LNG-tank sikrer en rækkevidde på op til 1.600 km.Pierre Lahutte, der er Iveco Brand President, fremhæver, at Iveco sidste år startede en naturgasudvikling inden for fjerntransport med Stralis NP 400 hk.- Tilskyndet af succesen med dette banebrydende køretøj lancerer vi i dag et helt nyt modelprogram af single-fuel naturgaslastbiler, som er præcis det som fjerntransportmarkedet efterspørger. Ny Stralis NP 460 hk leverer præstationer og produktivitet på alle langturskørsler og er tæt på at opnå nul-udslip med bio-LNG: Ren effekt, siger han.Stralis NP 460 kan leveres med et omfattende udvalg af tankkombinationer i forskellige dimensioner (korte og lange), højre- eller venstre-monterede, til LNG og CNG, så køretøjet kan skræddersys i forhold til kundernes behov og ønker.Standardsættevognstrækkerne fås med LNG-tanke i tre størrelser. Det gør det muligt at kundetilpasse lastbilen ved at frigøre plads på chassisrammen til det udstyr, som kunden har behov for. De mindste tanke giver en meters plads til montering af komponenter såsom kompressorer til tankbiler, og alternativt kan venstre tank udelades for at give plads til installation af større komponenter eller holdes fri, hvor vægten er en afgørende faktor.