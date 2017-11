Politisk flertal bakker stadig op om nyt signal-system til jernbanen

Onsdag 15. november 2017 kl: 15:28

Af: Redaktionen Efter præsentationen er meldingen fra forligskredsen, at de fortsat støtter signalprogrammet og bakker op om Banedanmarks strategi for, hvordan systemet kommer til at fungere.I aftalen genbekræfter forligskredsen, at det er nødvendigt med et nyt signalsystem, da det eksisterende er forældet, giver mange forsinkelser for passagererne, og er dyrt at vedligeholde. Derfor er det nødvendigt, at det nye signalsystem - ERTMS-systemmet, som er en fælles europæisk standard - indføres i Danmark.Konsulentvirksomheden Deloitte, der for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har gennemført en gennemgang af signalprogrammet, peger på, at installationen af det udstyr, der skal være i de eksisterende tog, der skal køre på de danske baner, er hovedudfordringen for signalprogrammets nuværende tidsplan. Her er den franske togproducent, Alstom, eksempelvis leverandør. Ifølge Deloitte er usikkerhed med hensyn til installering af udstyr i togene så betydelig og kan have så stor indflydelse på de andre igangværende togprogrammer, at der behov for handling, indtil nye el-tog er indkøbt og sat i drift. Nye el-tog blive leveret med det nødvendige udstyrt til ERTMS-systemet fra starten og kan derfor umiddelbart kører på banestrækninger der har det nye signalsystem.Udrustningen af eksisterende tog med udstyr til det nye signalsystem er en forudsætning for, at det nye signalsystem i infrastrukturen kan tages i brug. Tog, som ikke har fået installeret det nødvendige udstyr, kan ikke køre på strækninger, som har fået installeret nye signaler. Hvis der ikke handles på denne problemstilling, risikerer man at stå med et skinnenet med nye signaler, men uden et tilstrækkeligt antal tog, som kan køre på skinnerne. Der er derfor en risiko for markant forringet togtransport for passagererne, hvis der ikke gøres noget.Banedanmark har på den baggrund udarbejdet en ny strategi for Signalprogrammet, hvor der er lagt vægt på stabil togdrift og understøttelse af overgangen til elektrisk drift. Samlet set vurderer Deloitte, at denne strategi fremstår som den bedst mulige alternative udrulningsplan, såfremt driftsstabiliteten for jernbanevirksomhederne prioriteres og skal tilgodeses mest muligt.Den nye strategi for signalprogrammet er udformet efter en fasegodkendelsesmodel, hvor der opstilles klare beslutningsporte, hvor der på baggrund af signalprogrammets fremdrift skal tages stilling til den videre strategi, som det fremadrettet anbefales at følge - udrustning af tog med nyt ERTMS-udstyr eller immunisering af gamle signaler (så de kan fungere efter elektrificeringen).Som led i strategien er der fundet en midlertidig løsning knyttet til brugen af gamle tog, som bortfalder, når de nye tog sættes i drift.Det betyder, at den ny bane København-Ringsted i en periode udstyres med konventionelle signaler, så den kan bruges til drift med fem tog i timen i hver retning, og der skal gennemføres en række tilretninger af jernbaneinfrastrukturen i Nordjylland. Endvidere vil de gamle signaler på strækningen mellem Roskilde og Holbæk skulle immuniseres, så de kan tåle elektrificering, og elektrificeringen af strækningen mellem Ringsted og Næstved fremrykkes. Der sættes endvidere gang i en indledende forberedelse af immunisering af en række strækninger over hele landet som en sikkerhed for, at der kan skiftes til eldrift med nye eltog som forudsat.Den ny strategi indebærer, at signalprogrammet gennemføres i et væsentligt roligere tempo og derfor også, at de gamle signaler skal bruges i længere tid. Det betyder, at der går længere tid inden de økonomiske gevinster fra signalprogrammet i form af lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger slår igennem.Selve signalprojektet bliver ikke fordyret, da der er identificeret besparelsesmuligheder. Men den udskudte udrulning af nye signaler giver ifølge Banedanmark meromkostninger på ca. 2,8 milliarder kroner til blandt andet immunisering af gamle signaler og længere tid med vedligehold og trafikstyring af gamle signaler. De gamle signaler er væsentligt dyrere i drift end det nye signalsystem.Banedanmark udarbejder inden årets udgang et konkret beslutningsoplæg for de nødvendige tiltag i henhold til den nye strategi.









Ifølge Banedanmarks præsentation er det først og fremmest DSB's snart 30 år gamle IC3-tog og nye IC4-tog, der er volder vanskeligheder med hensyn til installation af det nødvendige ERTMS-udstyr.









Det første iC3-tog blev leveret i 1989. DSB har 96 IC3-togsæt. Derudover har DSB også en række IR4-tog, hvor det også er vanskeligt at installere det nødvendige udstyr.





