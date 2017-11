Lastbilkoncern satser på flydende gas

Onsdag 15. november 2017 kl: 12:36

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen CNH Industrial og FCA redegjorde for de positive resultater, de allerede har opnået med gasmotorer. Ved samme lejlighed fandt der præsentation sted af den nye IVECO Stralis NP (Natural Power) 460, som for nyligt blev lanceret på markedet som den hidtil mest mest bæredygtige tunge langturslastbil.Bæredygtighed og effektiv ressourcestyring er alfa og omega for logistikbranchen, da transportfirmaerne i stigende grad søger at reducere deres miljømæssige fodaftryk og overholde de stadig strengere EU-krav.Arrangementet fandt sted 6. november på CNH Industrial koncernens nye center for tunge Iveco-lastbiler. I dagens løb var der indlæg fra Peter Weiss, chef for EMEA Supply Chain Management & Global Supply Chain Coordination hos FCA, og Dror Noach, Vice President Global Logistics hos CNH Industrial samt Pierre Lahutte, Brand President hos Iveco.Naturgas kan give besparelser på mellem 20 og 40 procent af brændstofudgifterne og op til 15 procent lavere brændstofforbrug sammenlignet med diesel. Samtidig kan brugen af gasmotorer sikre lavere støjniveauer med værdier under 71 dB målt ifølge Piek Quiet Truck Test, hvilket er en væsentlig fordel, når det drejer sig om trafik i byområder.Lastbiler der kører på flydende naturgas LNG, forbedrer luftkvaliteten ved en betydelig reduktion af CO2 og nitrogenoxid og ved praktisk talt at eliminere partikeludslippet.- Transportlogistikken står for transport af millioner af komponenter og reservedele, materialer og færdigproducerede køretøjer over hele verden, og det gør at man må genoverveje de traditionelle metoder og implementere de mest effektive strategier for at opnå vores mål, sagde Peter Weiss under sit indlæg, som havde til formål at illustrere, hvordan FCA er ved at forbedre effektivitetsniveauet for deres transporter med reduktion af CO2-emissionerne i en størrelsesorden af 5.000 ton om året.Virksomhedens ind- og udgående vejtransporter beskæftiger 2.500 tunge lastbiler i Europa, der kører mellem FCA’s 15 fabrikker og 28 lande.- Sammen med vores logistikpartnere anvender vi principper om bæredygtig transport og alle måder til at minimere godstransportens og køretøjernes indvirkning på miljøet ved at optimere de operative måder og logistikstrømmene, ligesom vi anvender transportmidler med lav udstødning, forklarede han og beskrev, hvordan virksomheden arbejder på at øge anvendelsen af alternative brændstoffer og var den første til at bruge Iveco Stralis NP 400 i sin flåde, ligesom den var den første til at udføre internationale biltransporter i Europa ved brug af ikke-diesel lastbiler.- Vi tror, at en udvidet brug af denne teknologi vil sikre FCA-nettets konkurrenceevne og reducere vores forurenende fodaftryk, sagde han videre.Dror Noach, de er Vice President Global Logistics hos CNH Industrial, forklarede i sin præsentation af CNH Industrials omstilling fra diesel til LNG gennem hele virksomhedens logistikstrømme i Europa, der omfatter et netværk af 34 produktionsanlæg og 10 logistikcentre.Strategien sigter mod at opnå 18 procent reduktion af CO2 kg pr. ton transporteret gods inden 2022 sammenlignet med niveauerne registreret i 2014. De steder i Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland og Østrig, hvor der allerede er sat gasdrevne lastbiler ind, har vist CO2-reduktioner på over 1.000 ton om året. Med den videre implementering i 2018 forudser man yderligere besparelse på omkring 650 ton CO2.