Flere lastbiler var indblandet i færdselsuheld på motorvejen nord for Køge

Onsdag 15. november 2017 kl: 12:05

Af: Redaktionen Klokken 11.16 rykkede politi og redningsberedskab ud til et færdselsuheld, hvor en lastbil ført af en 57-årig mandlig chauffør fra Rumænien var stødt sammen med en svensk personbil i det sydgående spor umiddelbart nord for afkørsel 27 Greve N. Som følge af sammenstødet ramte lastbilen autoværnet og væltede. Føreren af lastbilen blev bragt til skadestuen i Køge, men var sluppet uskadt fra ulykken.Klokken 12.21 forulykkede et polsk sættevognstog i et solouheld også i det sydgående spor, men umiddelbart nord for afkørsel 28 Greve. Lastbilen spærrede for flere vognbaner. Chaufføren slap uskadt fra uheldet.Klokken 13.14 fik politiet melding om, at en lastbil i det sydgående spor, men nord for afkørsel 29 Greve S, var kommet til at holde på tværs i forbindelse med en manøvre på motorvejen, så vejen delvist var blevet spærret. Det lykkedes chaufføren at få lastbilen rettet op, så han kunne fortsætte.Alle uheld skabte kødannelser, da flere vognbaner flere forskellige steder var blevet afspærret.