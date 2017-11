Advokat kommer med lovkommentarer til CMR-lovgivningen

Onsdag 15. november 2017 kl: 12:00

Af: Redaktionen Siden den forrige udgave af lovkommentaren i 2005, har lovgivningen ændret sig, og der har derfor været stor efterspørgsel efter en opdateret udgave. Med indarbejdelsen af tillægsprotokol til CMR-konventionen i den danske lovgivning blev der eksempelvis åbnet for mulighed for at oprette elektroniske fragtaftaler og kommunikation ved international vejtransport i Danmark.Den nye CMR-lovkommentar indeholder blandt andet bemærkninger om elektroniske fragtbreve og kommunikation, temperatur-reguleret transport, grov uagtsomhed og om lovens anvendelsesområde.



Den giver også et samlet overblik over danske og internationale domme.





- Jeg har taget udgangspunkt i gældende dansk ret. Men som i de tidligere udgaver har jeg inddraget udenlandske retsafgørelser såvel som referencer til udenlandske forfattere - herunder tyske domme, nordiske domme og retspraksis fra udenlandsk retslitteratur, siger Ulla Fabricius.





Denne nye udgivelse giver et grundigt indblik i CMR-loven med særligt uddybende afsnit om tillægsprotokollens forståelse under dansk ret. Den gør det tydeligt, hvordan loven skal forstås helt praktisk, og kan bruges som et værktøj til at forebygge konflikter og løsning af tvister mellem parterne, der er involveret i international vejtransport.





Særlige typer af ansvarssager, som tidligere har givet anledning til problemstillinger og retssager, har fået en detaljeret praksisopdatering. Herunder blandt andet transporter af temperaturfølsomme varer - særligt medicin - spørgsmålet om hvornår noget er groft uagtsomt og den juridiske betydning af, hvilken aftale der er indgået.





De nævnte problemstillinger har Ulla Fabricius søgt at afdække med lovkommentaren.





- Der har været mange uklarheder, som har givet unødige konflikter og grå hår i branchen. Mit mål har derfor været at gøre det klart, hvor grænserne går samt hvilke muligheder lovgivningen faktisk også giver, siger hun.





Lovkommentaren beskæftiger sig særligt med det dilemma, at loven på den ene side er ufravigelig, men på den anden side kun gælder for aftaler om vejtransport. Det vil sige, at parterne faktisk har et betydeligt spillerum til at regulere deres samarbejde og dermed også deres ansvarsforhold.





Herudover gennemgår lovkommentaren kravene til elektroniske fragtbreve med konkrete anvisninger på, hvordan man bærer sig ad med udformningen, samt hvilke regler der gælder.





Strukturen i denne nye udgave af lovkommentaren er ændret, så den er blevet et mere brugervenligt opslagsværk. En detaljeret indholdsfortegnelse og et omfattende stikordsregister gør det enkelt at slå op og bruge bogen til at løse konkrete tvivlsspørgsmål inden for specifikke områder.





- Det har været et privilegium at få lov til at gå i dybden med nogle af de mest komplekse domme indenfor transportjuraen. Jeg håber, at den bliver et værdifuldt opslagsværk for alle i branchen, siger Ulla Fabricius, der har arbejdet i tusindvis af timer med at fordybe sig i domme og paragraffer.







Advokat og partner Ulla Fabricius har i over 15 år rådgivet nationale og internationale transportvirksomheder og forsikringsselskaber om alle aspekter indenfor transport, shipping og forsikring. Lovkommentaren “Lov om fragtaftaler ved international vejstransport (CMR)” udkom på Djøf Forlag 9. november.









