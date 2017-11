Private kan blive en del af Ærøs nye hybridfærge

Onsdag 15. november 2017 kl: 11:42

Af: Redaktionen Færgen vil blive en nybygget katamaranfærge med hybriddrift, som over de næste år skal omlægges til ren eldrift af hensyn til miljøet. Færgen forventes i drift i foråret 2019.Overfartstiden mellem de to havne bliver ca. 40 minutter, hvilket er væsentlig hurtigere end de nuværende færger til øen fra henholdsvis Svendborg, Fåborg og Fynshav.- Færgens berettigelse ligger i det faktum, at de nuværende færger til Ærø har svære kapacitetsproblemer, samt at overførselstal for både biler og passagerer er steget kraftigt efter indførelse af det såkaldte ”Landevejsprincip”, som har betydet stærkt nedsatte billetpriser på alle danske øfærger, siger Søren Vestergaard fra selskabet ÆrøXpressen A/S, der som formål har at starte en ny færgerute imellem Marstal på Ærø og Rudkøbing på Langeland.Projektet har nu fået tilsagn om finansiering i niveauet 40 millioner kroner fra Danmarks Grønne Investeringsfond og Ringkjøbing Landbobank.- ÆrøXpressen er et spændende projekt. Hybridfærgen vil betyde væsentlige CO2-besparelser i forhold til almindelig færgedrift, ligesom hybridfærgen vil mindske støjgener og partikeludledning. Vi er glade for at kunne bidrage til, at den nye grønne Ærø-færge kan realiseres og bidrage til udbredelsen af hybridfærger til de danske øer, siger Steen Olesen, der er erhvervskundechef hos Danmarks Grønne Investeringsfond.Den samlede pris for anskaffelse og start af færgen forventes at være på ca 55 millioner kroner. Resten af kapitalen skal skaffes gennem aktiekapital, og eventuelt også ansvarlig lånekapital. Derfor åbner ÆrøXpressen nu for salg af folkeaktier. De nye aktier vil blive fuldstændig ligestillet med den nuværende aktiekapital.Aktiernes nominelle størrelse er 1.000 kroner, og i princippet er der ingen øvre grænse for den enkelte investor. Hele emissionen har til formål at skaffe 7,4 millioner kroner i aktiekapital. Derudover vil der være mulighed for at stille højtforrentet ansvarlig lånekapital til rådighedAktieemissionen løber frem til 2. januar næste år.ÆrøXpressen A/S understreger, at særligt over for investorer i folkeaktier, at aktierne ikke er en gave til selskabet, men en frit omsættelig del af selskabets aktiver. Som aktieinvestor hæfter man ikke for andet end de penge, man køber aktier for.ÆrøXpressen vil blive drevet kommercielt af Danske Færger A/S, der blandt andet driver færgerne mellem Langeland og Lolland og mellem Esbjerg og Fanø. ÆrøXpressen A/S forhandler i øjeblikket med flere værfter om nybygningskontrakten. Med finansieringstilsagnet i ryggen er ÆrøXpressen nu klar til at indgå en aftale med rette værft.