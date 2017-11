Stationen i Hobro får en café

Onsdag 15. november 2017 kl: 11:31

Af: Redaktionen Fonden Hedehuset i Mariager har indgået en aftale med DSB om at leje 200 kvadratmeter i stationsbygningens stueplan.Håndværkere er i gang med at istandsætte lokalerne, hvor caféen efter planen skal åbne mandag 11. december.- Salg af kaffe og sandwich er bare rammen. Indholdet handler om, at vi skaber uddannelse og beskæftigelse for en gruppe udsatte unge, siger direktør i Hedehuset, Carsten Bredahl, ifølge Nordjyske.dk.- Målet er, at de går fra at være udsatte borgere til at være ansatte medarbejdere, siger han videre.Bliver cafeen på stationen i Hobro en succes, kan Carsten Bredahl godt forestille sig, at den sociale fond Hedehuset vil se på, om der kan etableres tilsvarrende projekter på andre DSB-stationer. Den idé bakkes op af underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl.- Cafeen er et interessant initiativ, og det lægger sig godt op ad de tanker, vi gør os omkring udlejning af vores tomme og halvtomme stationer, siger Jes Transbøl.